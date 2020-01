Mener opposisjonen må ha makten i kontrollutvalget

I den nye kommuneloven heter det at opposisjonen skal ha lederen av kontrollutvalget. Det står imidlertid ingenting om at opposisjonen samtidig skal ha flertallet.

– Jeg mener at enhver posisjon med noenlunde tro på seg selv, bør la opposisjonen få flertallet i kontrollutvalget. Det er utrolig viktig å være klar over at kontrollutvalget ikke er partipolitisk, men likevel et politisk utvalg, sa Hoksrud under kontrollutvalgskonferansen denne uken.