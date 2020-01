Søker ordfører-fritak om han blir KS-leder

Om Bjørn Arild Gram (Sp) trekker det lengste strået i kampen om å bli KS-leder, betyr det at Steinkjer får ny ordfører, kun få måneder etter at Gram ble valgt for fire nye år.

– Vi som sitter her har fått folkets tillit, og dermed ansvar for utviklingen av den nye kommunen. Vi takker for tilliten, og jeg vil si at det er et privilegium å få jobbe for den kommunen vi er så glade i, sa Gram under det konstituerende møtet for kommunestyret i nye Steinkjer, som 1. januar i år ble slått sammen med Verran.