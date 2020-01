Ung politiker kalt lesbisk, prostituert og bedrager

Under kontrollutvalgskonferansen denne uka fortalte Al-Samarai hvordan hun ble utsatt for massiv hets da hun ble førstevara for Ap på Stortinget i 2017. Ifølge Al-Samarai ble hun brukt i Midtøsten som et eksempel på hva Stortinget er.

– For å undergrave meg, ble jeg brukt i en sosial kampanje. Jeg bar ikke hijab, var 30 år, ugift og barnløs. Jeg måtte være lesbisk. Så mente de at jeg var prostituert. Det ble ofte sagt at jeg egentlig var sekretær, og bare lot som om jeg var stortingsrepresentant, fortalte Al-Samarai.