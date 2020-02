Ap-leder fremmer pengekrav mot redaktør

– Vi har sendt et prosessvarsel til Stensrud, og her åpner vi opp for at konflikten kan løses i minnelighet. Utover dette så ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier leder av Drangedal Ap, Magnus Straume.

Redaktør Jan Magne Stensrud i Drangedalsposten har opplevd seg truet og trakassert av lederen av Ap i Drangedal, Magnus Straume. Redaktøren anmeldte Straume, men politiet henla saken. Deretter ba Stensrud Ap i Telemark om hjelp for å løse det han anser å være en uholdbar situasjon, og det ble arrangert et møte mellom partene i Oslo. Etter dette møtet konkluderte Straumes advokat, Sigurd Klomsæt, at de vurderte søksmål mot avisa. Nå har advokaten sendt et prosessvarsel til redaktøren.