Bedriftene får fortsatt stemmerett

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fra Oslo foreslo på landstinget for fire år siden at KS bedrift ikke skulle ha stemmerett. Et organisasjonsutvalg har jobbet med saken siden.

– Det utfordrer min rettferdighetssans at bedriftene som ikke er medlem av KS, har stemmerett. KS bedrift har 25 delegater men betaler ikke inn en krone til KS. Oslo betaler 20, 5 millioner og har 17 delegater. Vi kunne brukt de pengene på andre ting, sa Johansen.