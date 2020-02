Drama om nestledervalget i KS

Gunn Marit Helgesen (H) blir første nestleder med en 50 prosent stilling og ansvar for de internasjonale vervene som hun i dag har. Sven Tore Løkslid (Ap) blir andre nestleder i 30 prosent stilling. Venstre, KrF, Høyre, Frp og Senterpartiet sørget for at denne løsningen fikk flertall.

Mindretallet med Ap, SV og MDG ville at Løkslid skulle være første nestleder, og at både han og Helgesen skulle ha 30 prosent stilling hver.