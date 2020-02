Tromsøskolen må kutte tilsvarende 60 lærerstillinger

Elever har streiket, og foreldre raser etter at det ble klart at oppvekstsektoren i Tromsø må spare inn 40 millioner kroner de neste to årene.

Mye av årsaken til kuttet er at helse og omsorg i 2019 hadde et overforbruk på omtrent 260 millioner kroner. Dette skal sparesinn i år og neste år, og oppvekstsektoren er pålagt sin bit.