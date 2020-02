– Vi mener at det nye varslet vitner om at vi folkevalgte ikke har gjort jobben vår. Vi har ikke evnet å ordne opp på en skikkelig måte. Det er alvorlig, og det beklager vi, sier Marthe Melby i Eidskog Høyre.

Etter valget inngikk Høyre, Venstre og Frp i Eidskog et posisjonssamarbeid med Ap som blant annet sørget for at Ap beholdt ordførervervet. Partiene utformet en felleserklæring, der varslingssaken var et eget tema.