Fylke gikk i minus før sammenslåing

Nord-Trøndelag fikk et netto driftsresultat på -15,4 millioner kroner i fjor. Det er mer enn 200 millioner kroner dårligere enn i 2016.

Vi må tilbake til 2013 for sist å finne en fylkeskommune som hadde et negativt netto driftsresultat. Den gang gikk både Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i minus.

Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på -0,5 prosent. Det er ventet at kommunesektoren har hatt et nytt godt år i 2017, inkludert fylkeskommunene. At kommunen går med underskudd indikerer derfor at resultatet blir blant de aller dårligste.

Inntektene økte med 4,6 prosent i fjor. Lønnsutbetalingene i kommunen økte med 4,4 prosent i fjor. Samlet er lønnsutbetalingene på et nivå som tilsvarer 30 prosent av de totale inntektene i kommunen.

Nord-Trøndelag har nå et disposisjonsfond på 334 millioner kroner. Det tilsvarer 11,5 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet ble redusert med om lag 16 millioner kroner i fjor.

Langsiktig gjeld i Nord-Trøndelag er nå på 87 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor sank gjelda med 120 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.