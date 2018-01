Nok et forhandlingsbrudd i nord

Nå vil de to fylkene at Kommunaldepartementet skal overta styringen, og sette en fellesnemnd for dem. Begge fylkeskommunene var raskt ut med pressemeldinger etter bruddet.

– Vi er svært skuffet. Forslaget som ble lagt på bordet fra Troms innebar en sikkerhet for alle de ansatte i Harstad, på Finnsnes, i Tromsø og i Vadsø. Vi imøtekom også Finnmarks ønske om en fellesnemnd bestående av begge fylkesting, og vi beveget oss vekk fra vårt opprinnelige ståsted om parlamentarisme som styringsform. Vår modell ga de ansatte i Troms og Finnmark beslutningsmyndighet, karrieremuligheter og ville sørget for at man både beholdt og fortsatt rekrutterte kompetanse, sier fylkesrådslederen Willy Ørnebakk (Ap) i sin pressemelding.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap) skriver i sin pressemelding:

– Vi synes det er synd at Troms forhandlingsutvalg nå går til brudd. Vi er klare for videre forhandling, men forstår at det er vanskelig for Troms sitt forhandlingsutvalg å forhandle når de allerede har stilt ultimatum.

– Jeg registrerer også at Troms brøt forhandlingene før vår 4+ modell ble diskutert på samme måte som vi har diskutert deres modell. Det synes jeg er veldig synd. Det er et gjennomarbeidet forslag fra oss som stadig høster støtte, også utenfor forhandlingsrommet. Essensen i 4+ er maktfordeling mellom Troms og Finnmark, sier hun.

Ørnebakk fra Troms fortsetter:

– Da vi avsluttet forhandlingene torsdags ettermiddag fikk vi ros fra forhandlingsutvalget til Finnmark på at vi hadde beveget oss mye i forhandlingene. Det var og et ønske om at Troms skulle komme opp med eksempel på hvordan man skulle sikre ledelse i Vadsø, hvis administrasjonssjefen i det nye fylket skulle sitte i Tromsø. Det leverte vi på, og responsen fra Finnmark var da at man gikk tilbake på at administrasjonssjefen kunne ha hovedsete i Tromsø, sier Ørnebakk.

– Vi ønsket også videre diskusjon om sammensetning av fellesnemnda. Vi var forberedt på å la andre vanskeligere tema ligge for om mulig å komme til en enighet der. Dessverre valgt Troms sin forhandlingsdelegasjon å bryte forhandlingene før dette forslaget ble presentert, sier Vassvik.

For Finnmark er det viktig å få flest mulig funksjoner lagt til Vadsø. De er redde for at byen skal miste for mange arbeidsplasser. I Troms mener de Tromsø må være hovedstaden eller administrativt hovedsete i det nye fylket.

– I nord er vi som regel enige i at vi ikke liker at folk sørfra tar beslutninger over hodet på oss. Nå blir vi dessverre nødt til å vente på at politikere i hovedstaden skal bestemme veien videre. Dette er trist på vegne av innbyggere og næringsliv i hele det nye fylket, avslutter Ørnebakk i sin pressemelding.