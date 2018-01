Vikens hovedkontor skal ligge i Bærum

“Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.”

Slik lyder vedtaket fra fellesnemda. Østfold- delegasjonen hadde ønsker en flersenterløsning med lokalisering i Sarpsborg og i Akershus sine nåværende lokaler på busstasjonen i Oslo, samt et kontor i Buskerud. Nå blir det altså Lysaker i Bærum, hvor det er togstasjon.

– Østfold fylkesting gjorde et vedtak om at vi ønsker en tredeling av administrasjonen, og at vi ønsker å benytte de eksisterende administrasjonsstedene og heller bruke penger på skolebygg. Men de to andre fylkene har gjort vedtak om å ha hovedsetet på Lysaker i Bærum og en enhet i Nedre Glomma, sier fylkesordfører Ole Haabeth til Dagsavisen Østfold. Han håper Østfold får funksjoner som opplæring og regional utvikling.

– Jeg er veldig glad for at vi klarte å bli enige! Og det betyr mye for Buskerud at hovedkontoret blir liggende i vårt nærområde ved jernbaneaksen, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud i en pressemelding.

– Vi har klart å samsnakke oss om noe som er så vanskelig som lokalisering. Det lover godt for nye Viken fylkeskommune, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus i en pressemelding.

Viken blir Norges største fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere.