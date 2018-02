Stridende fylker møtes til mekling

– Det er krevende materie, men jeg er optimist av type, sier Storberget til NTB noen timer før meklingen starter på Gardermoen.

Han har allerede hatt en del kontakt med partene gjennom helgen.

Det er rykende uenighet mellom Norges to nordligste fylker om sammenslåingen, og for to uker siden ble forhandlingene brutt da Troms-delegasjonen marsjerte ut av et fellesmøte i protest.

Torsdag i forrige uke var partene innkalt til kommunalminister Monica Mæland (H), og fredag ble Storberget oppnevnt som mekler.

Snu hver stein

– Vi har jobbet oss gjennom en del allerede, og jeg opplever partene som konstruktive og skikkelige, sier Storberget, som sier han skal gjøre sitt for at det blir god stemning i rommet og at hver stein blir snudd.

Meklingen starter onsdag kl. 20 og vil vare fram til kl. 16 torsdag.

– Det er for tidlig å si om saken da er løst. Partene må få den tiden de trenger, sier Storberget.

Blant stridspunktene er oppnevningen av en fellesnemnd, som blant annet vil få i oppdrag å avgjøre organisasjonskart og politisk styresett for det nye storfylket, og ikke minst hvor den nye regionhovedstaden skal ligge. I dag ligger de to fylkesadministrasjonene i Vadsø og Tromsø.

– Det er åpenbart at det her er snakk om viktige arbeidsplasser både for Troms og Finnmark, sier Storberget.

Kan bli brudd

Dersom partene ikke blir enige, og forhandlingene ender med brudd, blir det opp til kommunaldepartementet å oppnevne en fellesnemnd.

– Da mister fylkene muligheten til å styre dette selv. Men det er klokt og verdifullt at lokale beslutningstakere tar de fleste avgjørelsene, understreker Storberget.

De to fylkene strides også om navnet på det nye storfylket skal være Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms. Den endelige beslutningen ligger imidlertid hos Stortinget.