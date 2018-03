Rungende nei til sammenslåing

I undersøkelsen som Sentio har utført for NRK, svarer 86 prosent av de spurte i Finnmark og 73 prosent i Troms nei til et sammenslått Troms og Finnmark.

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet i Finnmark stemmer sammen med Sp og SV i fylkestinget og sikrer dermed flertall for å arrangere en folkeavstemning. Fylkestinget i Finnmark skal stemme over både sammenslåingsavtalen og forslaget om en folkeavstemning under møtet i Vadsø torsdag. Det har lenge vært klart at avtalen vil bli nedstemt.

Fylkestinget i Finnmark har tidligere sagt et klart nei til å bli slått sammen med naboen i sør til et nytt storfylke som vil dekke en firedel av Norges areal.

– Vi har så langt ikke nådd fram i de demokratiske prosessene. Vår folkevilje er blitt avvist av Stortinget to ganger, som dermed ønsker å tvinge oss sammen. Med en folkeavstemning har vi muligheten til å sende en tungtveiende beskjed om hvor sterk motstanden faktisk er, sa fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), til NTB tirsdag.

Vassvik sier en folkeavstemning er finnmarkingenes siste mulighet til å gi en klar beskjed til kommunalminister Monica Mæland (H), regjeringen og deres støtteparti KrF.

Mæland sa i Stortingets spørretime forrige onsdag at hun ikke støtter ønsket om folkeavstemning og viste til at sammenslåingen er vedtatt av Stortinget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har imidlertid bekreftet overfor NTB at det ikke er noen formelle hindre i veien for å holde en folkeavstemning i Finnmark om fylkessammenslåing.

Folkeavstemningen i Finnmark vil bli gjennomført før sommeren.

