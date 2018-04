Åmotsdal daglegvare om reformen: «Madness»

Merkur er vedtatt lagt inn under Distriktssenteret, og Distriktssenteret er foreslått lagt ned. Kompetansen skal overføres til fylkeskommune. Det er ett av mange forslag i ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver til fylkeskommunene. I høringsrunden som nå pågår protesterer både småbutikker, Merkur-programmet og Distriktssenteret mot forslaget.

«Alle vil bli rammet»

Åmotsdal Daglegvare AS i Seljord kommune skriver til Kommunaldepartementet:

«Landsbyen der vi bor er også veldig festet til butikken. Dette er den eneste butikken i området! På grunn av beslutninger som dette, er det mulig at vi ikke bare som entreprenører/butikkeiere blir rammet… Tenk på hytteeiere, turister, barnehage som handler med oss, de mange foreningene og selvfølgelig eldrehjemmet (!!!) Alle vil bli rammet. Madness.»

Kommunestyret i Seljord hadde saken til behandling sist uke, men fulgte ikke opp reaksjonen fra nærbutikken og vedtok bare en generell uttalelse som støtter en felles uttalelse fra Buskerud, Vestfold og Telemark.

Kraftig budsjettvekst

Merkur-programmet har eksistert i 23 år. Det tilbyr kompetanseprogram og bedriftsrådgivning, og har et korps av erfarne konsulenter over hele landet. Budsjettet er på 54 millioner kroner i 2018. Stortinget økte programmet med 10 millioner for 2018. Merkur forvalter fem støtteordninger for til sammen 34 millioner. Butikkene kan blant annet få økonomisk støtte til investeringer.

Merkur har vært evaluert flere ganger, og resultatene er gode. Merkur-butikkene har bedre omsetningsutvikling enn andre distriktsbutikker.

Merkurkonsulentene har sendt inn høringsuttalelse:

«Merkur er et spesialorgan, med spesialkompetanse bygget opp over lang tid. Arbeidsformen i fylkeskommunene harmonerer nok ikke med den operative tilnærmingen som fungerer som en suksessoppskrift i dag. Merkur vil utgjøre en liten oppgave i et stort system, og prioriteringen vil bli deretter. Ansvaret pulveriseres, og kompetansen forsvinner.»

«Hjulpet oss flere ganger»

Coop marked på Lund i Østre Toten bruker store bokstaver:

«Hei. Vi er en liten bedrift som driver selvstendig uti Kolbu i Østre Toten. MERKUR har hjulpet oss flere ganger. Vi mener det er viktig at små bedrifter opprettholdes i utkantstrøk. Det må kunne skje noe i utkantene også, ikke bare konsentrere seg om tettstedene. Det er litt vanskeligere driftsgrunnlag for oss som er i utkantstrøkene. MERKUR HAR DERFOR EN VIKTIG BETYDNING FOR OSS OG MANGE ANDRE SOM STREVER RUNDT OM. Håper dere ikke tenker på å legge ned det viktige tiltaket som MERKUR er.»

Distriktssenteret selv er opptatt av både Merkur-programmet og Distriktssenteret ikke driver med oppgaver som er knyttet til politiske skjønn og vurdering. Det er i hovedsak slike oppgaver som er foreslått flyttet til folkevalgt innflytelse i fylkeskommunene.

Distriktssenteret skriver også:

«Det er kostnadseffektivt å ha ein nasjonal bestillar og formidlar av forsking om lokal samfunnsutvikling. Då kan materiell bli laga ein gong og brukt mange gonger.»

Distriktssenteret er et kompetansesenter, og jobber for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. De tilbyr kommunene gratis faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene.

Høringsfristen for rapporten om nye oppgaver til fylkeskommunene er på tre måneder, og pågår altså fram til 9. mai.

Les fra arkivet om Merkur-programmet: