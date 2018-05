Uenige om Finnmark-avstemning

Fram til mandag neste uke pågår det en folkeavstemning i Finnmark om den to ganger vedtatte sammenslåingen med Troms. Alle målinger tyder på at det blir et stort nei-flertall.

Folkeavstemningen var stort sett det eneste Giske og Vedum var uenige om i «debatten» på konferansen til Lokalsamfunnsforeningen, Fagforbundet og Pensjonistforbundet mandag ettermiddag.