Lover fylkesoppgaver innen 15. oktober

I innstillingen til kommuneproposisjonen ber et samlet storting regjeringen legge fram et raskt og samlet forslag til nye fylkesoppgaver. Flertallet går ett skritt lenger og fremmer et konkret forslag som gir Mæland frist til 15. oktober.

Dette står i motsetning til kommunalministerens forslag til videre løp i proposisjonen, der hvert enkelt departement skal foreslå nye oppgaver på sine områder, uten noen fastsatt tidsfrist.