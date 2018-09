Innkaller fellesnemnda i slutten av oktober

For en drøy måned siden satte kommunalminister Monica Mæland (H) sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark på vent inntil regionreformen ble avklart i Stortinget.

Flertallet i fylkestinget i Finnmark vedtok i juni at de ikke ville oppnevne medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms. Troms fylkesting vedtok i august å be Kommunaldepartementet overta den fastlåste sammenslåingsprosessen.