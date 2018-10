– Stortinget skjønner ikke hvor langt vi er kommet i arbeidet.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane er en av mange fylkespolitikere som er frustrert over å bygge en ny fylkeskommune i så mye usikkerhet som det nå er rundt regionreformen. Selv om KrF har sagt at de holder fast ved regionreformen også om de skifter side, tenker Følling at det igjen kan bli et forhandlingsspørsmål hvis de skal sitte i regjering med Senterpartiet som er sterkt imot reformen.