Bærum og nye Asker vil samarbeide tettere

– Asker og Bærum har samarbeidet lenge om mye. Mange utenfor regionen tror vi er én kommune, sier Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

De to kommunene rett sørvest for Oslo samarbeider om oppgaver som legevakt, brannvesen, krisesenter og vannforsyning. For å fremme felles interesser har de opprettet sykehusutvalget og E18-utvalget.