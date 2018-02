Beste driftsresultat på 20 år

Det indikerer de ureviderte regnskapene fra drøyt 225 kommuner og fylkeskommuner, som Kommunal Rapport har fått kopi av.

Netto driftsresultat blant de kommuner og fylkeskommuner som har levert tall, er på 3,75 prosent. Fortsatt mangler Oslo, som tradisjonelt har et bedre driftsresultat enn landet for øvrig. Byrådet behandler regnskapet først denne uka, to uker etter fristen i kommuneloven.