Forklarer overskuddet for innbyggerne via YouTube

Kommunen har publisert en to minutters video med rådmannen som går igjennom regnskapsresultatet på YouTube.

Rådmannen sammenlikner blant annet kommunens overskudd og sparing med hvordan det ville se ut for en vanlig innbyggers lommebok.

- Om kommunen hadde vært privatperson, så hadde summen av sparing til nå vært 150.000 kroner. Da har du gjerne noen ambisjoner om nye vinduer, eller tette lekkasjen på taket - og penger til uforutsette ting, som at en vaskemaskin ryker. Akkurat på samme måte er det for en kommune, forklarer Pettersen.

Rana fikk et netto driftsresultat på 99 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 28 millioner kroner mindre enn i 2016. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,7 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Rana ligger altså langt over dette nivået – for tredje året på rad.

Inntektene økte med 2,8 prosent i fjor, mens lønnsutbetalingene i kommunen økte med 5 prosent. Samlet tilsvarer lønnsutgiftene 51 prosent av de totale inntektene i kommunen.

Rana har nå et disposisjonsfond på 348 millioner kroner. Det tilsvarer 16,4 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet vokste med 10,1 prosent i fjor.

Langsiktig gjeld i Rana er nå på 97 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor sank gjelda med 76 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.