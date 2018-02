Ingen oljekrise i Stavanger-regnskapet

Stavanger fikk et netto driftsresultat på 443 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 41 millioner kroner mindre enn i 2016. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,4 prosent.

– Bedre resultater enn forventet for 2017 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi. Høyere frie inntekter, god avkastning på finansforvaltningen samt mindre forbruk på tjenesteområdene, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger», sier rådmann Per Kristian Vareide i en melding på kommunens egne nettsider.