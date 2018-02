Nok et år med høy driftsmargin i Drammen

Kommunen fikk et netto driftsresultat på 256 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet som er avlagt til revisjon. Det er 71 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 5 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Drammen ligger altså langt over dette nivået.

Inntektene økte med 5,3 prosent, mens lønnsutbetalingene i kommunen økte med 4,8 prosent i fjor. Samlet tilsvarer utgiftene til lønn 42 prosent av de totale inntektene i kommunen.