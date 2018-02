Stort overskudd i kommune som fikk stå alene

Leka fikk et netto driftsresultat på 3,2 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet. Det er 1,7 millioner kroner mer enn året før. Målt mot kommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 4,1 prosent. Den generelle anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg er et resultat på 1,75 %. Resultatet i Leka ligger altså langt over dette nivået.

Leka skulle egentlig bli slått sammen med Nærøy, Vikna og Bindal fra 2020, men var en av få kommuner hvor vedtaket om tvang ble gjort om av et flertall på Stortinget i høst.

Inntektene økte med 10,7 prosent, mens lønnsutbetalingene i kommunen økte med 15,4 prosent i fjor. Samlet tilsvarer lønnsutgiftene 51 prosent av de totale inntektene i kommunen.

Leka har nå et disposisjonsfond på 9 millioner kroner. Det tilsvarer 11,6 prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet vokste med om lagt 40 prosent i fjor, noe som ser ut til å være ganske typisk rundt omkring i Kommune-Norge.

Langsiktig gjeld i Leka er nå på 54 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor økte gjelda med 14 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.