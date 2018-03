Oslo 2,5 milliarder i pluss

Nesten tre uker etter fristen i forskriftene til kommuneloven, avla Oslo tirsdag det ureviderte regnskapet. Konsernregnskapet Kommunal Rapport har fått kopi av, viser at kommunen fikk et netto driftsresultat på over 2,5 milliarder kroner – en margin på 4,3 prosent.

Selv uten eiendomsskatt ville Oslo hatt en driftsmargin langt over det anbefalte nivået.