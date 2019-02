Får endeleg spart opp pengar etter auksjon

Solund fekk eit kjempestort overskot på drifta i fjor, ifølgje rekneskapen som no er sendt til revisjonen. Driftsoverskotet er på 17,7 prosent av brutto inntekter, ifølgje tala Kommunal Rapport har fått frå kommunen. Staten og KS tilrår at ein normalkommune bør ha ein driftsmargin på 1,75 prosent for å ha ein sunn økonomi. Solund ligg altså langt, langt over det tilrådde nivået. Alle resultata er ikkje klare enno, men få andre kommunar kjem til å matche Solund på driftsmargin for 2018.