Gode tider før samanslåinga i kraftkommune

Øygarden gjekk med eit stort driftsoverskot i fjor, ifølgje rekneskapen som no er sendt til revisjonen. Driftsoverskotet er på 6,2 prosent av brutto inntekter. Staten og KS tilrår at ein normalkommune bør ha ein driftsmargin på 1,75 prosent for å ha ein sunn økonomi. Øygarden ligg altså langt over det tilrådde nivået.