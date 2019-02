Knalltall i pensjonistkommunen

Loppa fikk et kjempestort overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 18,2 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Loppa ligger altså langt, langt over det anbefalte nivået. Alle resultatene er ikke klare ennå, men få andre kommuner kommer til å matche Loppa på driftsmargin for 2018. Foreløpig topper kommunen tabellen.