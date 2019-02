Resultatet nesten halvert i Hamar

Hamar gikk med et godt overskudd på driften i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 2,8 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Hamar ligger altså et godt stykke over det anbefalte nivået.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud tar over rådmannsjobben i Sandefjord fra 1. mai i år, og avslutter i Hamar med et resultat han er veldig fornøyd med. I en epost til Kommunal Rapport skriver han at så lenge alle enheter holder sine budsjetter og inntektene blir noe høyere enn budsjettert, bør rådmannen være raus med rosen til både ansatte og ansvarlige politikere.