Solid margin tross svakere resultat i Harstad

Harstad gikk med solid overskudd rent økonomisk i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 3,8 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Harstad ligger altså ganske langt over det anbefalte nivået.