Tromsø: – Situasjonen er kritisk

– Situasjonen er kritisk, og regnskapet viser med all tydelighet at planlagte innsparingstiltak nå må få effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, sier fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult i en pressemelding.

Tromsø kommune la i dag fram et årsregnskap for 2019 med et negativt regnskapsmessig resultat på 41,5 millioner. I 2018 var regnskapet i balanse. Driftsresultatet er negativt med 140,8 millioner – 41,4 millioner kroner dårligere enn i 2018.