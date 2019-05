Uenige om bomring-rabatt for vanskeligstilte

Bystyret vedtok enstemmig nylig at rådmannen skulle utrede «tilrettelegging av en støtteordning for passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge».

Nå er utredningen og innstillingen fra rådmannen klar. Rådmannen anbefaler at Fredrikstad i denne omgangen ikke etablerer noen støtteordning for passering av bommer.