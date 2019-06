KS-topp kaller Frp-krav om bompenger «uhyre pussig»

Regjeringspartiene er nå i gang med å forhandle om kravene om bompenger som sentralstyret i Frp vedtok forrige uke.

Områdedirektør for interessepolitikk, Helge Eide, i KS sier at diskusjonen om bompenger og bypakker som nå foregår ikke er behandlet politisk i KS, og at han derfor ikke har noen generell mening om kravene til Frp.