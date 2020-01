Fylkene må punge ut for nytt utstyr etter veireform

Før fylkene overtok ansvaret for administrasjon av fylkesveiene ved nyttår, forutsatte regjeringen at fylkene skulle overta utstyr gratis fra Statens vegvesen. Det skulle skje etter at veivesenet hadde definert hvilket utstyr de selv trengte til å administrere riksveier.

Få dager inn i det nye året melder flere fylker at de har fått overført langt mindre utstyr enn de trenger: