Vil kjøre bybuss helt uten sjåfør

Nylig var det miniseminar på Kongsberg om byens gule, små, selvkjørende busser som fram til nå har fått frakte passasjerer så sant de har hatt en operatør (sjåfør sikkerhetsansvarlig) om bord. Men under miniseminaret kunne adm.dir. Olav Madland i Applied Autonomy, som den første i Norge, demonstrere at bussen kjørte helt alene i en sløyfe på Kirketorget. For anledningen var det også satt opp et trafikklys som bussen ikke skulle passere uten grønt lys.

Her kan du se en liten begivenhet: Adm.dir. Olav Madland i Applied Autonomy demonstrerer at bussen kan kjøre helt uten sjåfør om bord. Dette ble gjort på Kirketorget i Kongsberg og er første gang det er gitt tillatelse til dette på offentlig område i Norge: