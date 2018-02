Staten krever tilbake 21,5 millioner fra privatskoler

Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn med Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole i 2011, skriver Bergens Tidende. Skolene er eid av Metis Education AS.

Etter tilsynet kom direktoratet fram til at selskapet hadde leid ut lokaler til sine egne skoler til langt over markedspris. Skolene måtte betale tilbake 10 prosent av statsstøtten de fikk i 2011. Nå vil direktoratet ha tilbake ytterligere 21,5 millioner kroner for årene 2012 til 2014. I de årene leide Metis skolebygg for 45,9 millioner kroner og leide dem ut videre til skolene for 67,4 millioner.

– Grunnen til at vi ikke justerte leieprisen tidligere, var at rapporten fra tilsynet ikke kom før mot slutten av 2014. Vi var uenige om hva som var riktig markedspris og kunne ikke korrigere før saken var avsluttet, forklarer konsernsjef Trond Botnen i Metis Education.

«Det er alvorlig at så store summer ikke har kommet elevene ved skolen til gode. Beløpene i disse sakene er de høyeste vi har krevd tilbake fra friskoler i våre tilsyn», skriver avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet i en epost.

Botnen forsikrer at tilbakebetalingen ikke vil gå ut over elever eller ansatte.

