Advarer mot at lærernorm kan fortrenge andre fagfolk i skolen

Ni av ti rektorer ønsker andre yrker i skolen, viser en rundspørring i regi av Skolelederforbundet. Undersøkelsen, der 183 rektorer svarte, ble gjort få uker før de borgerlige partiene ble enige om lærernormen som innebærer at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i 1.–4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5.–10. trinn. Fra 2019 strammes dette ytterligere inn til 15 per lærer i 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i 5.–10. trinn.

Nå frykter Skolelederforbundet at lærernormen vil føre til at skoleledere får mindre mulighet til å velge hvilken kompetanse de vil ha på skolen.