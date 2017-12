Dropper tentamen for å dempe stressfølelsen hos elevene

Dermed er det bare eksamen elevene er nødt til å ta, en prøve skolene også er pålagt å ha, skriver lokalavisen Bygdanytt.

– Vi trenger ikke prøver for å finne ut hvor elevene står faglig. En prøve gir bare svar på hvor eleven står akkurat der og da, og hva de vet om spørsmålene de får. Nå får både vi og elevene isteden ro på oss til å gjennomføre undervisningen på en best mulig måte for at elevene skal stå best mulig rustet til å komme inn det stedet de ønsker, sier lærerne Solveig Hole og Tore Langeland til avisen.

Det var en undersøkelse på de to ungdomsskolene på Osterøy – Osterøy i Lonevåg og Danielsen på Valestrand – som viste at mange av elevene føler seg stresset av skolearbeidet. Halvparten av jentene og fire av ti av guttene svarte at de stresser med skolearbeidet, og at det gjør dem utslitt.

Elever som er intervjuet, sier kanskje ikke overraskende at de jubler over at tentamensordningen er kuttet ut, og at det dermed er blitt færre prøver.

– Dette har selvsagt redusert stressnivået blant elevene, sier de.