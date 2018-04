OECD med flere råd om bedre yrkesfag

– Myndighetene kan gjøre fire ting; Gi elever på yrkesfag mulighet til å ta praksis samtidig med skolen fra dag én, i større grad betale arbeidsgivere som tar inn lærlinger, gi svake elever på yrkesfag bedre opplæring og konstant evaluere tiltak for ungdom som slutter på skolen, sier direktør Stefano Scarpetta for avdelingen Director for Employment, Labour and Social Affairs i OECD. Foto: Magnus Knutsen Bjørke