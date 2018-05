Rekordmange fullfører videregående innen fem år

Til sammen fullførte 74,4 prosent av de omkring 66.000 elevene på 2012-kullet sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen elever på de studieforberedende programmene som fullførte, økte fra 85,9 til 87,5 prosent fra 2011-kullet til 2012-kullet, skriver NTB.

Blant dem som startet på yrkesfag vg1 i 2012 fullførte bare 60,3 prosent innen fem år. Det er en økning på 0,9 prosentpoeng fra året før.

Ved innføring av Kunnskapsløftet høsten 2006 og noen år etter lå andelen elever som gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse, stabilt på om lag 70 prosent.

SSB understreker at gjennomføringsstatistikken ikke viser det endelige omfanget på frafallet i videregående opplæring.

Tall for 2007-kullet viser at ti år etter er andelen uten fullført videregåendeopplæring med studie- eller yrkeskompetanse falt til 20,9 prosent.

– Jeg er veldig glad for at den positive utviklingen fortsetter. Økningen i gjennomføring ser vi spesielt blant elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Antallet elever som gjennomfører er størst i Akershus, mens det er lavest gjennomføring i Finnmark.

– Vi er ikke i mål. Fortsatt er det for mange som dropper ut, og vi har ambisjoner om at 9 av 10 skal fullføre. Derfor trapper vi opp innsatsen på tidlig innsats med flere lærere og plikt til intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Vi innfører ny struktur på yrkesfagene som skal gi mer og tidligere spesialisering og vi holder på fraværsgrensen. Vi skal holde trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, sier Sanner i meldingen.