Kommuneadvokat: Toppleder brøt ikke taushetsplikt

- Det er skapt en forståelse av at lærer fikk en muntlig tilrettevisning fordi han ytret seg kritisk til fritt skolevalg i Dagsnytt 18. Det stemmer selvsagt ikke og ville vært uhørt. Rektor pliktet å undersøke saken fordi elevene opplevde å bli gjenkjent av andre etter innslaget i Dagsnytt 18. Elevene var ikke tilstrekkelig anonymisert. Det er det viktig for meg å få fram, sier Astrid Søgnen.

Rødt hevdet at Søgnen brøt taushetsplikt og burde gå av etter at direktøren i høringen om ytringsfrihet i kultur- og utdanningskomiteen 22. mai gjenga deler av det elevene hadde fortalt rektoren ved Ulsrud skole, da de varslet om at de følte seg dårlig behandlet av sin lærer Simon Malkenes.