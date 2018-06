Dette skal elevene lære

Det siste året har over 100 lærere og andre fagfolk jobbet sammen med Utdanningsdirektoratet for å komme fram til nye kjerneelement i alle fag fra 1. trinn til siste året på videregående skole. Nå er hovedplanene for det elevene skal lære, klare.

Bakgrunnen for den nye planen er tilbakemeldinger fra skoler og Ludvigsen-utvalget om at dagens læreplaner har for mange tema, og at det er for lite tid til å gå i dybden. Målet med de nye planene er at de skal styrke den faglige forståelsen til elevene og legge til rette for dybdelæring.