Bekymret over fraværet

Utdanningsdirektoratet la fram nye tall i dag (ekstern lenke), og statistikken viser at fraværet ikke har endret seg de siste fire årene. Den største prosentandelen elever er riktignok ikke så mye borte fra skolen i løpet av et år. 48,9 prosent av elevene har et fravær i området 0–5 dager, men samtidig utgjør gruppa med fravær over 15 dager 14,5 prosent av elevene.

(Artikkelen fortsetter etter tabellen)

Fraværsdager 10. klasse, fordelt på antall dager. Hele landet, 2017–18. Dager Antall elever Prosentandel 1 0–5 29.272 48,9 2 5–10 14.445 24,1 3 10–15 7.414 12,4 4 15–30 6.304 10,5 5 >30 2.421 4,0 6 59.856 (Kilde: Kunnskapsdepartementet /Utdanningsdirektoratet)

«De aller fleste elevene er på skolen. Men det er alvorlig at så mange er mye borte. Dette er barn som både har rett og plikt til å delta i opplæringen, og som trenger undervisningen for å få kunnskap de trenger til videre skolegang eller arbeid. Når elever har mye fravær kan det være et tegn på at noe er galt. Skolene må følge opp disse elevene», sier Sanner i en pressemelding.

Mobbing

Kunnskapsministeren peker på flere årsaker til fraværet, som sykdom, mistrivsel, vanskelig hjemmesituasjon eller at foresatte av ulike grunner tar elevene ut av skolen.

«Mobbing er trolig en viktig årsak til fravær hos noen elever. Vi har nye mobberegler som gjør at alle som jobber i skolen har plikt til å gripe inn om de ser eller mistenker at en elev blir mobbet eller holdt utenfor. Fravær kan også handle om manglende mestring. Vi har innført en plikt til intensiv opplæring på 1.–4. klasse slik at elevene ikke blir hengende etter. Vi jobber også med å fornye fagene i skolen, slik at skolehverdagen skal oppleves relevant og motiverende. Flere fag skal bli mer praktiske og utforskende» sier Sanner.

Varierer fra fylke til fylke

Andelen elever med mer enn 15 dager varierer mye mellom fylkene, fra 10,1 prosent i Sogn og Fjordane og 11,8 prosent i Oppland, til hele 18,2 prosent i Hordaland og 22,9 prosent i Finnmark.

«Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær», sier Sanner.

En elev i Finnmark har typisk åtte fraværsdager mens for landet under ett, er fraværet seks dager målt som median.

Fraværsdager 10. klasse. Antall elever og prosentandel. Fylker, 2017–18

Fylke 0-15 dager, antall elever >15 dager, antall elever 0-15 dager, prosent >15 dager, prosent Akershus 6626 1070 86,1 13,9 Aust-Agder 1139 204 84,8 15,2 Buskerud 2783 437 86,4 13,6 Finnmark 748 222 77,1 22,9 Hedmark 1833 316 85,3 14,7 Hordaland 4893 1086 81,8 18,2 Møre og Romsdal 2800 403 87,4 12,6 Nordland 2393 452 84,1 15,9 Oppland 1958 262 88,2 11,8 Oslo 4644 952 83 17 Rogaland 5022 689 87,9 12,1 Sogn og Fjordane 1138 128 89,9 10,1 Telemark 1721 243 87,6 12,4 Troms Romsa 1553 330 82,5 17,5 Trøndelag 4459 724 86 14 Vest-Agder 1935 283 87,2 12,8 Vestfold 2404 404 85,6 14,4 Østfold 3038 514 85,5 14,5 Nasjonalt 51086 8719 85,4 14,6

For de største kommunene er dagfraværet høyest i Oslo og Bergen, mens timefraværet er høyest i Oslo og Trondheim