Ønsker digitale verktøy til flere

En av fire kommuner har bestemt at alle barneskoleelever ska ha eget nettbrett, skriver NRK (ekstern lenke).

Utdanningsdirektoratet mener alle burde ha tilgang på nettbrett, og direktoratet peker på at bruken av digitale verktøy er nødvendig for å oppfylle kompetansemålene i læreplanen.

– Flere burde hatt tilgang til digitale verktøy i skolen, og det burde være lett å få tilgang på dette både for elever og lærere, men det må være et pedagogisk valg bak når og hvordan det skal brukes, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

Handal mener det ikke bare er å dele ut nettbrett til barna og tro at jobben da er gjort. Han peker på at digitale ferdigheter også handler om andre ting som verdier og kildekritikk.

Ifølge NRK er det en undersøkelse fra Lesesenteret som viser at én av fire kommuner har bestemt seg for at elevene på barneskolen skal ha vært sitt nettbrett.