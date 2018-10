Ber unge velge studiespesialiserende

– Nordland trenger flere lærere, leger, ingeniører, sykepleiere og en rekke andre fagfolk. Nå må vi gjøre en innsats slik flere ungdommer får opp øynene for disse fagene. Vi må rett og slett få å en bedre balanse mellom yrkesfag og studieforberedende fag i Nordland, sier Olsen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) jublet i sommer over at flere elever velger yrkesfag. Regjeringen har utpekt 2018 som 2018 blir yrkesfagenes år og nylig slo også NHO igjen fast i sitt kompetansebarometer at norske bedrifter at et stort behov for ansatte med fagbrev.