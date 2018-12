KS skeptisk til ny kommunal stønad til voksenopplæring

Raaumutvalget la nylig fram sin rapport om finansiering av livsopphold for voksne som er under utdanning. Ett av forslagene er å innføre en ny kommunal grunnskolestønad for voksne uten fullført grunnskoleutdanning.

Stønaden skal tilsvare 2G og skal være behovsprøvd. Stønaden skal ikke være en rettighet for alle som har behov for grunnskoleopplæring. Målet er å gi kommunene mulighet til å målrette livsoppholdsytelser mot skolegang og kompetanseheving.