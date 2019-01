Utdanningsgapet mellom menn og kvinner øker

Forskjellen i utdanningsnivå mellom menn og kvinner øker år for år, og det er mennene som sakker akterut. I 33 av landets kommuner er andelen kvinner med høy utdanning nå mer enn det dobbelte av andelen menn.Forskjellen er størst i Kautokeino hvor 43 prosent av kvinnene har høyere utdanning og 17 prosent av mennene. Forskjellene mellom menn og kvinner er minst i Oslo og Akershus, dette kommer fram i en artikkel publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) (ekstern lenke).

For landet under ett, er andelen menn med høyere utdanning på 29,5 prosent, mens den for kvinner er på 37,2.