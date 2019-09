Fylkesmannen avdekker lovbrudd i skolen i Drangedal

– Denne rapporten er helt fersk, og vi har ikke hatt tid til å gjennomgå den skikkelig. Jeg kan derfor ikke kommentere den utover at vi skal se på den, sier rådmann Jørn Christian Schjøth Knutsen.

Tidlig i sommer engasjerte ni personer advokat mot Drangedal kommune fordi de mener å ha vært offer for mobbing i skolen, men nå har tallet vokst til rundt 70. Fylkesmannen gjennomførte tidligere i år et nasjonalt tilsyn med skolene i landet, der temaet var å kartlegge elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, skolens aktivitetsplikt og skolens forebyggende arbeid. Nå har Fylkesmannen kommet med en foreløpig rapport som kommunen får muligheten til å kommentere. Det var NRK som først omtalte rapporten. Fylkesmannen har avdekket seks lovbrudd.