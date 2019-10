Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene

Hver dag er det mange barn og ungdom som står opp og gruer seg for å gå i barnehage, skole eller læringsbedriften sin. Det nye, nasjonale nettstedet for elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge skal gjøre det enklere for elevene å finne ut hvem de kan kontakte for å få hjelp.

– Alle skal ha et trygt og godt læringsmiljø i Norge. Om noen opplever at de ikke blir hørt eller trodd, så skal det nye nettstedet bidra til at de som trenger hjelp får den informasjonen og oppfølgingen de har krav på, forklarer mobbeombud i Møre og Romsdal, Kristin Øksenvåg i en pressemelding.