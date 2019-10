Vigilo-saken i Bergen: Gjennomgang med umiddelbar oppstart

En alvorlig sikkerhetssvikt i skoleappen Vigilo ble nylig kjent for offentligheten, etter at Bergen kommune sendte ut en pressemelding for å informere om at meldingsfunksjonen i appen ble stengt inntil videre. Flere hendelser har avdekket alvorlig svikt i personvernet. Foreldre uten foreldreansvar har hatt tilgang på informasjon om barna. En melding som kun var ment for kontaktlærers øyne gikk ut til hele foreldregruppen.

– Vi må lære av feilene for å unngå at tilsvarende skjer i fremtiden. Saken er kompleks, har mange detaljer og store mengder med dokumentasjon. Vi ønsker en oversikt og en gjennomgang fra noen som kan se helhetlig på dette med et nytt blikk. Seksjon for internkontroll har lang erfaring med å gjøre slike gjennomganger, skriver Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett, i en pressemelding på kommunens hjemmeside.